Ares Protocol (ARES) Informacije Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem. Službena web stranica: https://www.aresprotocol.io/ Kupi ARES odmah!

Ares Protocol (ARES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ares Protocol (ARES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 104.71K $ 104.71K $ 104.71K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 295.15M $ 295.15M $ 295.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 354.78K $ 354.78K $ 354.78K Povijesni maksimum: $ 0.2971 $ 0.2971 $ 0.2971 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035478 $ 0.00035478 $ 0.00035478 Saznajte više o cijeni Ares Protocol (ARES)

Ares Protocol (ARES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ares Protocol (ARES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARES tokena, istražite ARES cijenu tokena uživo!

