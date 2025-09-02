Ardor (ARDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.080584 24-satna najviša cijena $ 0.087281 Najviša cijena ikada $ 2.04 Najniža cijena $ 0.008745 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) +2.12% Promjena cijene (7D) -0.74%

Ardor (ARDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.084251. Tijekom protekla 24 sata, ARDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.080584 i najviše cijene $ 0.087281, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARDR je $ 2.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008745.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARDR se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, +2.12% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ardor (ARDR)

Tržišna kapitalizacija $ 84.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.12M Količina u optjecaju 998.47M Ukupna količina 998,466,231.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ardor je $ 84.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARDR je 998.47M, s ukupnom količinom od 998466231.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.12M.