Ardana Logotip

Ardana Cijena (DANA)

Neuvršten

1 DANA u USD cijena uživo:

$0.00019169
$0.00019169
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Ardana (DANA)
Ardana (DANA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 11.27
$ 11.27

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ardana (DANA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DANAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DANA je $ 11.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DANA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ardana (DANA)

$ 8.99K
$ 8.99K

--
--

$ 23.96K
$ 23.96K

46.91M
46.91M

125,000,000.0
125,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ardana je $ 8.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DANA je 46.91M, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.96K.

Ardana (DANA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ardana u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ardana u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ardana u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ardana u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.78%
60 dana$ 0-0.87%
90 dana$ 0--

Što je Ardana (DANA)

Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all.

Resurs Ardana (DANA)

Službena web-stranica

Ardana Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ardana (DANA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ardana (DANA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ardana.

Provjerite Ardana predviđanje cijene sada!

DANA u lokalnim valutama

Ardana (DANA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ardana (DANA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DANA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ardana (DANA)

Koliko Ardana (DANA) vrijedi danas?
Cijena DANA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DANA u USD?
Trenutačna cijena DANA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ardana?
Tržišna kapitalizacija za DANA je $ 8.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DANA?
Količina u optjecaju za DANA je 46.91M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DANA?
DANA je postigao ATH cijenu od 11.27 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DANA?
DANA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DANA?
24-satni obujam trgovanja za DANA je -- USD.
Hoće li DANA još narasti ove godine?
DANA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DANA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.