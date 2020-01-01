ARCS (ARX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ARCS (ARX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ARCS (ARX) Informacije ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in “data banks”, which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics. Službena web stranica: https://www.arcs-chain.com/ Kupi ARX odmah!

ARCS (ARX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ARCS (ARX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 176.03M $ 176.03M $ 176.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 79.30M $ 79.30M $ 79.30M Povijesni maksimum: $ 18.77 $ 18.77 $ 18.77 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01598554 $ 0.01598554 $ 0.01598554 Saznajte više o cijeni ARCS (ARX)

ARCS (ARX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ARCS (ARX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARX tokena, istražite ARX cijenu tokena uživo!

ARX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARX? Naša ARX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARX predviđanje cijene tokena odmah!

