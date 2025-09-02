Architex (ARCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.117039 $ 0.117039 $ 0.117039 24-satna najniža cijena $ 0.117063 $ 0.117063 $ 0.117063 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.117039$ 0.117039 $ 0.117039 24-satna najviša cijena $ 0.117063$ 0.117063 $ 0.117063 Najviša cijena ikada $ 11.8$ 11.8 $ 11.8 Najniža cijena $ 0.00099862$ 0.00099862 $ 0.00099862 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -2.32% Promjena cijene (7D) -2.32%

Architex (ARCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.117051. Tijekom protekla 24 sata, ARCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.117039 i najviše cijene $ 0.117063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCX je $ 11.8, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00099862.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -2.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Architex (ARCX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Architex je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCX je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.17M.