Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.04% Promjena cijene (7D) -1.04%

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARCHIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCHIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCHIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Tržišna kapitalizacija $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.14K$ 14.14K $ 14.14K Količina u optjecaju 976.74M 976.74M 976.74M Ukupna količina 976,735,590.642499 976,735,590.642499 976,735,590.642499

Trenutačna tržišna kapitalizacija Archie the Cigar Poodle je $ 14.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCHIE je 976.74M, s ukupnom količinom od 976735590.642499. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.14K.