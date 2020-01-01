Archi Token (ARCHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Archi Token (ARCHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Archi Token (ARCHI) Informacije Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Službena web stranica: https://archi.finance/ Bijela knjiga: https://docs.archi.finance/ Kupi ARCHI odmah!

Archi Token (ARCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Archi Token (ARCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 110.21K $ 110.21K $ 110.21K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 393.63K $ 393.63K $ 393.63K Povijesni maksimum: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Povijesni minimum: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Trenutna cijena: $ 0.03936277 $ 0.03936277 $ 0.03936277 Saznajte više o cijeni Archi Token (ARCHI)

Archi Token (ARCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Archi Token (ARCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARCHI tokena, istražite ARCHI cijenu tokena uživo!

ARCHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARCHI? Naša ARCHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARCHI predviđanje cijene tokena odmah!

