Archi Token (ARCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Najniža cijena $ 0.01455472$ 0.01455472 $ 0.01455472 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.98% Promjena cijene (7D) -2.98%

Archi Token (ARCHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.04058311. Tijekom protekla 24 sata, ARCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCHI je $ 1.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01455472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Archi Token (ARCHI)

Tržišna kapitalizacija $ 113.62K$ 113.62K $ 113.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 405.83K$ 405.83K $ 405.83K Količina u optjecaju 2.80M 2.80M 2.80M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Archi Token je $ 113.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCHI je 2.80M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.83K.