Archi Token Logotip

Archi Token Cijena (ARCHI)

Neuvršten

1 ARCHI u USD cijena uživo:

$0.04058311
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Archi Token (ARCHI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:47:56 (UTC+8)

Archi Token (ARCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.93
$ 0.01455472
--

--

-2.98%

-2.98%

Archi Token (ARCHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.04058311. Tijekom protekla 24 sata, ARCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARCHI je $ 1.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01455472.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARCHI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Archi Token (ARCHI)

$ 113.62K
--
$ 405.83K
2.80M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Archi Token je $ 113.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCHI je 2.80M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 405.83K.

Archi Token (ARCHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Archi Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Archi Token u USD iznosila je $ +0.0062272144.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Archi Token u USD iznosila je $ +0.0285718973.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Archi Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0062272144+15.34%
60 dana$ +0.0285718973+70.40%
90 dana$ 0--

Što je Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3

Resurs Archi Token (ARCHI)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Archi Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Archi Token (ARCHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Archi Token (ARCHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Archi Token.

Provjerite Archi Token predviđanje cijene sada!

ARCHI u lokalnim valutama

Archi Token (ARCHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Archi Token (ARCHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARCHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Archi Token (ARCHI)

Koliko Archi Token (ARCHI) vrijedi danas?
Cijena ARCHI uživo u USD je 0.04058311 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARCHI u USD?
Trenutačna cijena ARCHI u USD je $ 0.04058311. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Archi Token?
Tržišna kapitalizacija za ARCHI je $ 113.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARCHI?
Količina u optjecaju za ARCHI je 2.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARCHI?
ARCHI je postigao ATH cijenu od 1.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARCHI?
ARCHI je vidio ATL cijenu od 0.01455472 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARCHI?
24-satni obujam trgovanja za ARCHI je -- USD.
Hoće li ARCHI još narasti ove godine?
ARCHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARCHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.