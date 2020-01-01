Archethic (UCO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Archethic (UCO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Archethic (UCO) Informacije ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger. Službena web stranica: https://www.archethic.net/ Bijela knjiga: https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf Kupi UCO odmah!

Archethic (UCO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Archethic (UCO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 76.02K $ 76.02K $ 76.02K Ukupna količina: $ 966.02M $ 966.02M $ 966.02M Količina u optjecaju: $ 415.55M $ 415.55M $ 415.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.71K $ 176.71K $ 176.71K Povijesni maksimum: $ 0.401399 $ 0.401399 $ 0.401399 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018254 $ 0.00018254 $ 0.00018254 Saznajte više o cijeni Archethic (UCO)

Archethic (UCO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Archethic (UCO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UCO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UCO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UCO tokena, istražite UCO cijenu tokena uživo!

