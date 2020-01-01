ArcherSwap Hunter (HUNT) Tokenomika
ArcherSwap Hunter (HUNT) Informacije
What is the project about?
$HUNT is a next-generation CORE reward token on the Core Chain ecosystem.
What makes your project unique?
2% of every transaction made with the $HUNT tokens, goes back to holders of $HUNT in Core Chain rewards.
History of your project.
ArcherSwap brings benefits to users not just by trading and farming but profit opportunities through NFT, GameFi and great potential new projects launching from our very own BowPad (Launchdpad).
What’s next for your project?
IBOs and Lending
What can your token be used for?
CORE rebases and staking on pool
ArcherSwap Hunter (HUNT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArcherSwap Hunter (HUNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
ArcherSwap Hunter (HUNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike ArcherSwap Hunter (HUNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj HUNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja HUNT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku HUNT tokena, istražite HUNT cijenu tokena uživo!
HUNT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide HUNT? Naša HUNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.