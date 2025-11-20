ArchAI Cijena danas

Trenutačna cijena ArchAI (ARCHAI) danas je $ 0.00297944, s promjenom od 3.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARCHAI u USD je $ 0.00297944 po ARCHAI.

ArchAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,211,579, s količinom u optjecaju od 406.65M ARCHAI. Tijekom posljednja 24 sata, ARCHAI trgovao je između $ 0.0029562 (niska) i $ 0.0030827 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00836712, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00271399.

U kratkoročnim performansama, ARCHAI se kretao -0.01% u posljednjem satu i +2.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ArchAI (ARCHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.21M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.45M Količina u optjecaju 406.65M Ukupna količina 822,688,389.0

