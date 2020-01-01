Arcas (ARCAS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arcas (ARCAS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arcas (ARCAS) Informacije ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Službena web stranica: https://www.arcas.games/ Bijela knjiga: https://info.arcas.games/ Kupi ARCAS odmah!

Arcas (ARCAS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arcas (ARCAS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Ukupna količina: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Količina u optjecaju: $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Povijesni maksimum: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.02927126 $ 0.02927126 $ 0.02927126 Saznajte više o cijeni Arcas (ARCAS)

Arcas (ARCAS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arcas (ARCAS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARCAS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARCAS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARCAS tokena, istražite ARCAS cijenu tokena uživo!

