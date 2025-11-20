Arcana Network Cijena danas

Trenutačna cijena Arcana Network (XAR) danas je $ 0.00042936, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XAR u USD je $ 0.00042936 po XAR.

Arcana Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 286,824, s količinom u optjecaju od 668.03M XAR. Tijekom posljednja 24 sata, XAR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.52, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00030654.

U kratkoročnim performansama, XAR se kretao -- u posljednjem satu i -10.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Arcana Network (XAR)

Tržišna kapitalizacija $ 286.82K$ 286.82K $ 286.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 429.36K$ 429.36K $ 429.36K Količina u optjecaju 668.03M 668.03M 668.03M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arcana Network je $ 286.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAR je 668.03M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 429.36K.