Arbitrove Governance Token (TROVE) Informacije The Governance Token for the Arbitrove Protocol Službena web stranica: http://arbitrove.finance/ Bijela knjiga: https://nitro-cartel.gitbook.io/nitro-cartel/

Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arbitrove Governance Token (TROVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Povijesni maksimum: $ 0.052484 $ 0.052484 $ 0.052484 Povijesni minimum: $ 0.00129044 $ 0.00129044 $ 0.00129044 Trenutna cijena: $ 0.00357093 $ 0.00357093 $ 0.00357093 Saznajte više o cijeni Arbitrove Governance Token (TROVE)

Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arbitrove Governance Token (TROVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TROVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TROVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TROVE tokena, istražite TROVE cijenu tokena uživo!

