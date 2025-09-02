Više o TROVE

TROVE Informacije o cijeni

TROVE Bijela knjiga

TROVE Službena web stranica

TROVE Tokenomija

TROVE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Arbitrove Governance Token Logotip

Arbitrove Governance Token Cijena (TROVE)

Neuvršten

1 TROVE u USD cijena uživo:

$0.00363982
$0.00363982$0.00363982
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Arbitrove Governance Token (TROVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:29:59 (UTC+8)

Arbitrove Governance Token (TROVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00352164
$ 0.00352164$ 0.00352164
24-satna najniža cijena
$ 0.00367697
$ 0.00367697$ 0.00367697
24-satna najviša cijena

$ 0.00352164
$ 0.00352164$ 0.00352164

$ 0.00367697
$ 0.00367697$ 0.00367697

$ 0.052484
$ 0.052484$ 0.052484

$ 0.00129044
$ 0.00129044$ 0.00129044

-0.21%

-0.54%

-1.30%

-1.30%

Arbitrove Governance Token (TROVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00364171. Tijekom protekla 24 sata, TROVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352164 i najviše cijene $ 0.00367697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROVE je $ 0.052484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00129044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROVE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbitrove Governance Token (TROVE)

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbitrove Governance Token je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TROVE je 300.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.64M.

Arbitrove Governance Token (TROVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arbitrove Governance Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arbitrove Governance Token u USD iznosila je $ +0.0008051678.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arbitrove Governance Token u USD iznosila je $ +0.0021743219.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arbitrove Governance Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.54%
30 dana$ +0.0008051678+22.11%
60 dana$ +0.0021743219+59.71%
90 dana$ 0--

Što je Arbitrove Governance Token (TROVE)

The Governance Token for the Arbitrove Protocol

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Arbitrove Governance Token (TROVE)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Arbitrove Governance Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arbitrove Governance Token (TROVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arbitrove Governance Token (TROVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arbitrove Governance Token.

Provjerite Arbitrove Governance Token predviđanje cijene sada!

TROVE u lokalnim valutama

Arbitrove Governance Token (TROVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arbitrove Governance Token (TROVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TROVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arbitrove Governance Token (TROVE)

Koliko Arbitrove Governance Token (TROVE) vrijedi danas?
Cijena TROVE uživo u USD je 0.00364171 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TROVE u USD?
Trenutačna cijena TROVE u USD je $ 0.00364171. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arbitrove Governance Token?
Tržišna kapitalizacija za TROVE je $ 1.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TROVE?
Količina u optjecaju za TROVE je 300.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TROVE?
TROVE je postigao ATH cijenu od 0.052484 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TROVE?
TROVE je vidio ATL cijenu od 0.00129044 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TROVE?
24-satni obujam trgovanja za TROVE je -- USD.
Hoće li TROVE još narasti ove godine?
TROVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TROVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:29:59 (UTC+8)

Arbitrove Governance Token (TROVE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.