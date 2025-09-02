Arbitrove Governance Token (TROVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00352164 24-satna najviša cijena $ 0.00367697 Najviša cijena ikada $ 0.052484 Najniža cijena $ 0.00129044 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -0.54% Promjena cijene (7D) -1.30%

Arbitrove Governance Token (TROVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00364171. Tijekom protekla 24 sata, TROVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352164 i najviše cijene $ 0.00367697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TROVE je $ 0.052484, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00129044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TROVE se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -1.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbitrove Governance Token (TROVE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.09M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.64M Količina u optjecaju 300.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbitrove Governance Token je $ 1.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TROVE je 300.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.64M.