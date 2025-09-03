ArbiSmart (RBIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 400.49$ 400.49 $ 400.49 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.79% Promjena cijene (7D) -2.79%

ArbiSmart (RBIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RBIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RBIS je $ 400.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RBIS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArbiSmart (RBIS)

Tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Količina u optjecaju 194.75M 194.75M 194.75M Ukupna količina 450,000,000.0 450,000,000.0 450,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArbiSmart je $ 5.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RBIS je 194.75M, s ukupnom količinom od 450000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.11K.