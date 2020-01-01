ArbiPad (ARBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ArbiPad (ARBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ArbiPad (ARBI) Informacije What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI.

Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI!

Incentive Rewards Program for Community How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap Službena web stranica: https://www.arbipad.com/ Bijela knjiga: https://docs.arbipad.com/ Kupi ARBI odmah!

ArbiPad (ARBI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArbiPad (ARBI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 547.51K $ 547.51K $ 547.51K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.46B $ 5.46B $ 5.46B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Povijesni maksimum: $ 0.00174926 $ 0.00174926 $ 0.00174926 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010037 $ 0.00010037 $ 0.00010037 Saznajte više o cijeni ArbiPad (ARBI)

ArbiPad (ARBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ArbiPad (ARBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARBI tokena, istražite ARBI cijenu tokena uživo!

