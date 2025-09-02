ArbiPad (ARBI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00174926$ 0.00174926 $ 0.00174926 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) +789.03% Promjena cijene (7D) +789.03%

ArbiPad (ARBI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARBItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARBI je $ 0.00174926, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARBI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +789.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArbiPad (ARBI)

Tržišna kapitalizacija $ 544.59K$ 544.59K $ 544.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 998.33K$ 998.33K $ 998.33K Količina u optjecaju 5.46B 5.46B 5.46B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArbiPad je $ 544.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARBI je 5.46B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 998.33K.