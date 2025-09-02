Više o ARBI

Grafikon aktualnih cijena ArbiPad (ARBI)
ArbiPad (ARBI) Informacije o cijeni (USD)

Što je ArbiPad (ARBI)

## What Is ArbiPad (ARBI)? ArbiPad — Next generation Arbitrum-zkSync based launchpad by Good Games Guild. ArbiPad is constructed as a bridge between the best crypto project and the global community, especially investors and community in the crypto sphere with transparency and a fair distribution system. ARBI is the native utility token that is used for: - To secure the IDO Allocation on ArbiPad, users have to stake their $ARBI. - Participating in ArbiPad Special Event — Free mint and Access to exclusive group. Unlock more benefits by holding $ARBI! - Incentive Rewards Program for Community ## How Many ARBI Tokens Are There in Circulation? There will 1,080,000,000 ARBI on the circulation of 10,000,000,000 ARBI of the total supply. ### Who Are the Founders of ARBIPAD? ArbiPad is built by Good Games Guild. Good Games Guild is a top guild project in the WEB3 space. As a top project, GGG has so many investors who were carefully selected based on their experience, knowledge, and understanding of the industry. Each of GGG's investors has a range of experience, including infrastructure, gaming, NFTs, DeFi, and some of the most respected global venture firms, such as Animoca, Chromia, OKEx NGC Ventures, Basics Capital, and many more. ### Where Can I Buy ARBIPAD (ARBI)? ARBI will be available on MEXC and Gate.io for upcoming token listing. And also ARBI will list on DEX, such as: Uniswap

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ArbiPad (ARBI)

Koliko ArbiPad (ARBI) vrijedi danas?
Cijena ARBI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARBI u USD?
Trenutačna cijena ARBI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ArbiPad?
Tržišna kapitalizacija za ARBI je $ 544.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARBI?
Količina u optjecaju za ARBI je 5.46B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARBI?
ARBI je postigao ATH cijenu od 0.00174926 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARBI?
ARBI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARBI?
24-satni obujam trgovanja za ARBI je -- USD.
Hoće li ARBI još narasti ove godine?
ARBI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARBI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
