Arbion AI (ARAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00983871$ 0.00983871 $ 0.00983871 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.70% Promjena cijene (7D) +1.70%

Arbion AI (ARAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARAI je $ 0.00983871, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arbion AI (ARAI)

Tržišna kapitalizacija $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.71K$ 25.71K $ 25.71K Količina u optjecaju 90.00M 90.00M 90.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arbion AI je $ 23.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARAI je 90.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.71K.