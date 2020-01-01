ArbiDoge (ADOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ArbiDoge (ADOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ArbiDoge (ADOGE) Informacije Arbidoge is the first Dogecoin fork as well as the first native token to launch on the newly released Arbitrum network. We created transparent tokenomics for everyones benefit. While plenty of projects have intransparent tokenomics which are often not feasible, we kept things simple. Zero Tax. Zero Fee. Just like the original Dogecoin. This token serves as an homage to Dogecoin, as well as a means of acquiring a symbolic piece of the legendary SOV that Dogecoin is, through the power of Arbitrum and its seamless and inexpensive transacting process. Initial Liquidity was permanently burned, along with 20% of the total supply, forever, making Arbidoge a 100% safe investment. Službena web stranica: https://www.arbidoge.net/ Kupi ADOGE odmah!

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArbiDoge (ADOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 733.54K $ 733.54K $ 733.54K Ukupna količina: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T Količina u optjecaju: $ 8.00T $ 8.00T $ 8.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 733.54K $ 733.54K $ 733.54K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ArbiDoge (ADOGE)

ArbiDoge (ADOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ArbiDoge (ADOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ADOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ADOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ADOGE tokena, istražite ADOGE cijenu tokena uživo!

