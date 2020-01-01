Arata AGI (ARATA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arata AGI (ARATA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arata AGI (ARATA) Informacije ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: Agent deployment and execution

Governance voting rights

Staking rewards

Network resource allocation

Protocol fee payments Službena web stranica: https://arataagi.org/ Kupi ARATA odmah!

Arata AGI (ARATA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arata AGI (ARATA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.54K Ukupna količina: $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 7.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.06K Povijesni maksimum: $ 2.81 Povijesni minimum: $ 0.00194257 Trenutna cijena: $ 0.00450563

Arata AGI (ARATA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arata AGI (ARATA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARATA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARATA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARATA tokena, istražite ARATA cijenu tokena uživo!

ARATA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARATA? Naša ARATA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

