Arata AGI (ARATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Najniža cijena $ 0.00194257$ 0.00194257 $ 0.00194257 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.98% Promjena cijene (7D) -3.98%

Arata AGI (ARATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00450563. Tijekom protekla 24 sata, ARATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARATA je $ 2.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00194257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARATA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arata AGI (ARATA)

Tržišna kapitalizacija $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.06K$ 45.06K $ 45.06K Količina u optjecaju 7.00M 7.00M 7.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arata AGI je $ 31.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARATA je 7.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.06K.