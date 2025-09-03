Više o ARATA

Arata AGI Logotip

Arata AGI Cijena (ARATA)

Neuvršten

1 ARATA u USD cijena uživo:

0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Arata AGI (ARATA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:10 (UTC+8)

Arata AGI (ARATA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

-3.98%

-3.98%

Arata AGI (ARATA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00450563. Tijekom protekla 24 sata, ARATAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARATA je $ 2.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00194257.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARATA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arata AGI (ARATA)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arata AGI je $ 31.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARATA je 7.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.06K.

Arata AGI (ARATA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arata AGI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arata AGI u USD iznosila je $ +0.0009004289.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arata AGI u USD iznosila je $ +0.0023522605.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arata AGI u USD iznosila je $ +0.0012302431876496386.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0009004289+19.98%
60 dana$ +0.0023522605+52.21%
90 dana$ +0.0012302431876496386+37.56%

Što je Arata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

Resurs Arata AGI (ARATA)

Službena web-stranica

Arata AGI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arata AGI (ARATA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arata AGI (ARATA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arata AGI.

Provjerite Arata AGI predviđanje cijene sada!

ARATA u lokalnim valutama

Arata AGI (ARATA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arata AGI (ARATA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARATA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arata AGI (ARATA)

Koliko Arata AGI (ARATA) vrijedi danas?
Cijena ARATA uživo u USD je 0.00450563 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARATA u USD?
Trenutačna cijena ARATA u USD je $ 0.00450563. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arata AGI?
Tržišna kapitalizacija za ARATA je $ 31.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARATA?
Količina u optjecaju za ARATA je 7.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARATA?
ARATA je postigao ATH cijenu od 2.81 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARATA?
ARATA je vidio ATL cijenu od 0.00194257 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARATA?
24-satni obujam trgovanja za ARATA je -- USD.
Hoće li ARATA još narasti ove godine?
ARATA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARATA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
