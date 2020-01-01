Araracoin (ARARA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Araracoin (ARARA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Araracoin (ARARA) Informacije Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure. Službena web stranica: https://www.araracoin.org Bijela knjiga: https://www.araracoin.org/docs/white-paper-araracoin-en-us.pdf

Araracoin (ARARA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Araracoin (ARARA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.57M $ 19.57M $ 19.57M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 36.25B $ 36.25B $ 36.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 53.98M $ 53.98M $ 53.98M Povijesni maksimum: $ 0.00107827 $ 0.00107827 $ 0.00107827 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0005398 $ 0.0005398 $ 0.0005398 Saznajte više o cijeni Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Araracoin (ARARA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARARA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARARA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARARA tokena, istražite ARARA cijenu tokena uživo!

