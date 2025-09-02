Više o ARARA

Araracoin Logotip

Araracoin Cijena (ARARA)

Neuvršten

1 ARARA u USD cijena uživo:

$0.00054907
$0.00054907$0.00054907
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Araracoin (ARARA)
Araracoin (ARARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107827
$ 0.00107827$ 0.00107827

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

-0.01%

+3.33%

+3.33%

Araracoin (ARARA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARARA je $ 0.00107827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARARA se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +3.33% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Araracoin (ARARA)

$ 19.90M
$ 19.90M$ 19.90M

--
----

$ 54.91M
$ 54.91M$ 54.91M

36.25B
36.25B 36.25B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Araracoin je $ 19.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARARA je 36.25B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.91M.

Araracoin (ARARA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Araracoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Araracoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Araracoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Araracoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.01%
30 dana$ 0+14.28%
60 dana$ 0+9.48%
90 dana$ 0--

Što je Araracoin (ARARA)

Araracoin (ARARA) is a BEP20 token designed to support wildlife conservation through blockchain technology. The project allocates 20% of its total supply and implements a transaction fee mechanism to fund environmental initiatives, creating a self-sustaining funding model for biodiversity preservation. Beyond direct funding, Araracoin incorporates decentralized governance, allowing ARARA holders to vote on conservation fund allocations, ensuring community-driven decision-making. The project also leverages memecoin appeal, using the macaw as a symbol to attract a broad audience while promoting environmental awareness. Built on Binance Smart Chain (BSC), ARARA facilitates fast and low-cost transactions, while ensuring transparency and security through blockchain technology. The smart contract has been audited by CyberScope, reinforcing trust in its infrastructure.

Araracoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Araracoin (ARARA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Araracoin (ARARA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Araracoin.

Provjerite Araracoin predviđanje cijene sada!

ARARA u lokalnim valutama

Araracoin (ARARA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Araracoin (ARARA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARARA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Araracoin (ARARA)

Koliko Araracoin (ARARA) vrijedi danas?
Cijena ARARA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARARA u USD?
Trenutačna cijena ARARA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Araracoin?
Tržišna kapitalizacija za ARARA je $ 19.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARARA?
Količina u optjecaju za ARARA je 36.25B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARARA?
ARARA je postigao ATH cijenu od 0.00107827 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARARA?
ARARA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARARA?
24-satni obujam trgovanja za ARARA je -- USD.
Hoće li ARARA još narasti ove godine?
ARARA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARARA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
