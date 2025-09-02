Araracoin (ARARA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00107827$ 0.00107827 $ 0.00107827 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.15% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +3.33% Promjena cijene (7D) +3.33%

Araracoin (ARARA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARARAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARARA je $ 0.00107827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARARA se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +3.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Araracoin (ARARA)

Tržišna kapitalizacija $ 19.90M$ 19.90M $ 19.90M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.91M$ 54.91M $ 54.91M Količina u optjecaju 36.25B 36.25B 36.25B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Araracoin je $ 19.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARARA je 36.25B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.91M.