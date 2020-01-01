Aquathecoin (AQUA) Tokenomika
The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.
Razumijevanje tokenomike Aquathecoin (AQUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj AQUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja AQUA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku AQUA tokena, istražite AQUA cijenu tokena uživo!
