Aquathecoin (AQUA) Informacije The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water. Službena web stranica: https://aquaonsol.fun/ Kupi AQUA odmah!

Aquathecoin (AQUA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aquathecoin (AQUA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.73K $ 20.73K $ 20.73K Ukupna količina: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M Količina u optjecaju: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.73K $ 20.73K $ 20.73K Povijesni maksimum: $ 0.00293112 $ 0.00293112 $ 0.00293112 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Aquathecoin (AQUA)

Aquathecoin (AQUA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aquathecoin (AQUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AQUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AQUA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AQUA tokena, istražite AQUA cijenu tokena uživo!

