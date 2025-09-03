Aquathecoin (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00293112$ 0.00293112 $ 0.00293112 Najniža cijena $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.06% Promjena cijene (7D) -4.06%

Aquathecoin (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002037. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 0.00293112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aquathecoin (AQUA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.32K$ 20.32K $ 20.32K Količina u optjecaju 997.53M 997.53M 997.53M Ukupna količina 997,534,885.997749 997,534,885.997749 997,534,885.997749

