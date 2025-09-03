Više o AQUA

AQUA Informacije o cijeni

AQUA Službena web stranica

AQUA Tokenomija

AQUA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Aquathecoin Logotip

Aquathecoin Cijena (AQUA)

Neuvršten

1 AQUA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Aquathecoin (AQUA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:03 (UTC+8)

Aquathecoin (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00293112
$ 0.00293112$ 0.00293112

$ 0.00001282
$ 0.00001282$ 0.00001282

--

--

-4.06%

-4.06%

Aquathecoin (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002037. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 0.00293112, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aquathecoin (AQUA)

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

--
----

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

997.53M
997.53M 997.53M

997,534,885.997749
997,534,885.997749 997,534,885.997749

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aquathecoin je $ 20.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQUA je 997.53M, s ukupnom količinom od 997534885.997749. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.32K.

Aquathecoin (AQUA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aquathecoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aquathecoin u USD iznosila je $ +0.0000044114.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aquathecoin u USD iznosila je $ +0.0000059207.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aquathecoin u USD iznosila je $ +0.000000912444741131906.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000044114+21.66%
60 dana$ +0.0000059207+29.07%
90 dana$ +0.000000912444741131906+4.69%

Što je Aquathecoin (AQUA)

The project is a unique memecoin inspired by a drop of water, named Aqua. It combines the playful nature of meme culture with a fresh concept, making it stand out among other tokens. Aqua’s theme revolves around the purity and simplicity of water, which symbolizes transparency and fluidity. The goal is to build a fun and engaging community around this idea while creating a token that represents the essence of something as essential as water.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Aquathecoin (AQUA)

Službena web-stranica

Aquathecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Aquathecoin (AQUA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Aquathecoin (AQUA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Aquathecoin.

Provjerite Aquathecoin predviđanje cijene sada!

AQUA u lokalnim valutama

Aquathecoin (AQUA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Aquathecoin (AQUA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AQUA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aquathecoin (AQUA)

Koliko Aquathecoin (AQUA) vrijedi danas?
Cijena AQUA uživo u USD je 0.00002037 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AQUA u USD?
Trenutačna cijena AQUA u USD je $ 0.00002037. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Aquathecoin?
Tržišna kapitalizacija za AQUA je $ 20.32K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AQUA?
Količina u optjecaju za AQUA je 997.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AQUA?
AQUA je postigao ATH cijenu od 0.00293112 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AQUA?
AQUA je vidio ATL cijenu od 0.00001282 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AQUA?
24-satni obujam trgovanja za AQUA je -- USD.
Hoće li AQUA još narasti ove godine?
AQUA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AQUA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:03 (UTC+8)

Aquathecoin (AQUA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.