Aquarius (AQUA) Informacije AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar’s internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Službena web stranica: https://aqua.network Kupi AQUA odmah!

Aquarius (AQUA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aquarius (AQUA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M Ukupna količina: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Količina u optjecaju: $ 35.91B $ 35.91B $ 35.91B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 89.33M $ 89.33M $ 89.33M Povijesni maksimum: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Povijesni minimum: $ 0.00009804 $ 0.00009804 $ 0.00009804 Trenutna cijena: $ 0.00089389 $ 0.00089389 $ 0.00089389 Saznajte više o cijeni Aquarius (AQUA)

Aquarius (AQUA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aquarius (AQUA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AQUA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AQUA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AQUA tokena, istražite AQUA cijenu tokena uživo!

AQUA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AQUA? Naša AQUA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AQUA predviđanje cijene tokena odmah!

