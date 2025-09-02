Aquarius (AQUA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02350576$ 0.02350576 $ 0.02350576 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +2.25% Promjena cijene (7D) -7.67% Promjena cijene (7D) -7.67%

Aquarius (AQUA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AQUAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQUA je $ 0.02350576, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQUA se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +2.25% u posljednjih 24 sata i -7.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aquarius (AQUA)

Tržišna kapitalizacija $ 32.64M$ 32.64M $ 32.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.87M$ 90.87M $ 90.87M Količina u optjecaju 35.91B 35.91B 35.91B Ukupna količina 99,971,232,585.0 99,971,232,585.0 99,971,232,585.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aquarius je $ 32.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQUA je 35.91B, s ukupnom količinom od 99971232585.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.87M.