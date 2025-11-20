Aquari Cijena danas

Trenutačna cijena Aquari (AQUARI) danas je $ 0.00987399, s promjenom od 2.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AQUARI u USD je $ 0.00987399 po AQUARI.

Aquari trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,163,526, s količinom u optjecaju od 118.00M AQUARI. Tijekom posljednja 24 sata, AQUARI trgovao je između $ 0.0087767 (niska) i $ 0.00993373 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01876426, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0044817.

U kratkoročnim performansama, AQUARI se kretao +0.75% u posljednjem satu i -18.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aquari (AQUARI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Količina u optjecaju 118.00M 118.00M 118.00M Ukupna količina 118,000,000.0 118,000,000.0 118,000,000.0

