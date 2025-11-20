AQC Cijena danas

Trenutačna cijena AQC (AQC) danas je $ 0.00139914, s promjenom od 4.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AQC u USD je $ 0.00139914 po AQC.

AQC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,329,501, s količinom u optjecaju od 950.23M AQC. Tijekom posljednja 24 sata, AQC trgovao je između $ 0.0011737 (niska) i $ 0.00144159 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00223188, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, AQC se kretao +0.59% u posljednjem satu i -12.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AQC (AQC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Količina u optjecaju 950.23M 950.23M 950.23M Ukupna količina 984,506,934.447599 984,506,934.447599 984,506,934.447599

Trenutačna tržišna kapitalizacija AQC je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQC je 950.23M, s ukupnom količinom od 984506934.447599. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.