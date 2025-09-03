APYSwap (APYS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00270407 $ 0.00270407 $ 0.00270407 24-satna najniža cijena $ 0.00272814 $ 0.00272814 $ 0.00272814 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00270407$ 0.00270407 $ 0.00270407 24-satna najviša cijena $ 0.00272814$ 0.00272814 $ 0.00272814 Najviša cijena ikada $ 3.58$ 3.58 $ 3.58 Najniža cijena $ 0.00178505$ 0.00178505 $ 0.00178505 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.65% Promjena cijene (7D) +3.39% Promjena cijene (7D) +3.39%

APYSwap (APYS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00270623. Tijekom protekla 24 sata, APYStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00270407 i najviše cijene $ 0.00272814, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APYS je $ 3.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00178505.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APYS se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.65% u posljednjih 24 sata i +3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu APYSwap (APYS)

Tržišna kapitalizacija $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 270.62K$ 270.62K $ 270.62K Količina u optjecaju 9.77M 9.77M 9.77M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija APYSwap je $ 26.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APYS je 9.77M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 270.62K.