APX Cijena danas

Trenutačna cijena APX (APX) danas je $ 0.323499, s promjenom od 4.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APX u USD je $ 0.323499 po APX.

APX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,117,961, s količinom u optjecaju od 37.47M APX. Tijekom posljednja 24 sata, APX trgovao je između $ 0.316692 (niska) i $ 0.345396 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.42, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, APX se kretao -0.64% u posljednjem satu i +10.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu APX (APX)

Tržišna kapitalizacija $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Količina u optjecaju 37.47M 37.47M 37.47M Ukupna količina 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

