Aptos Futures Cijena danas

Trenutačna cijena Aptos Futures (APF) danas je $ 0.00001465, s promjenom od 1.81% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APF u USD je $ 0.00001465 po APF.

Aptos Futures trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,480.74, s količinom u optjecaju od 851.89M APF. Tijekom posljednja 24 sata, APF trgovao je između $ 0.00001427 (niska) i $ 0.00001465 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00078764, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001427.

U kratkoročnim performansama, APF se kretao -- u posljednjem satu i -7.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aptos Futures (APF)

Tržišna kapitalizacija $ 12.48K$ 12.48K $ 12.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K Količina u optjecaju 851.89M 851.89M 851.89M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aptos Futures je $ 12.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APF je 851.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.65K.