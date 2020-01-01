April (APRIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u April (APRIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

April (APRIL) Informacije Who we are: April is an ultra fast blockchain oracle focused on the emerging internet of blockchain world. Current oracles in the market are too slow to provide for applications which require super fast real world data on-chain in a trustless manner. What we believe: The world is entering an era of interconnected blockchains where millions of smart contracts will reside and interact with each other creating an Internet of blockchain. This new “Interchain” layer is where most of the world’s economic value will be tokenized, traded, refined and utilized. This second generation internet is already taking shape and April is positioning to become a major node in this emerging techno/economic space. We believe the changes which are coming will be far more fundamental and rewarding than those experienced during transition to the first generation internet. Our Purpose: April aims to build a more valuable world. We do this by providing smart contracts with the high speed data they require to execute efficiently thereby creating value for their users, whether consumers, businesses or governments. Službena web stranica: https://apriloracle.com Kupi APRIL odmah!

April (APRIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za April (APRIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.67K $ 42.67K $ 42.67K Ukupna količina: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Količina u optjecaju: $ 106.62M $ 106.62M $ 106.62M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.03K $ 50.03K $ 50.03K Povijesni maksimum: $ 0.201633 $ 0.201633 $ 0.201633 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00040022 $ 0.00040022 $ 0.00040022 Saznajte više o cijeni April (APRIL)

April (APRIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike April (APRIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APRIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APRIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APRIL tokena, istražite APRIL cijenu tokena uživo!

