Apricot (APRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.334352$ 0.334352 $ 0.334352 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +0.49% Promjena cijene (7D) -0.75% Promjena cijene (7D) -0.75%

Apricot (APRT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APRT je $ 0.334352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APRT se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +0.49% u posljednjih 24 sata i -0.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apricot (APRT)

Tržišna kapitalizacija $ 19.26K$ 19.26K $ 19.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.07K$ 117.07K $ 117.07K Količina u optjecaju 164.50M 164.50M 164.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apricot je $ 19.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APRT je 164.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.07K.