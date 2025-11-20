Apraemio Cijena danas

Trenutačna cijena Apraemio (APRA) danas je $ 0.110972, s promjenom od 1.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APRA u USD je $ 0.110972 po APRA.

Apraemio trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,293,073, s količinom u optjecaju od 138.00M APRA. Tijekom posljednja 24 sata, APRA trgovao je između $ 0.107342 (niska) i $ 0.115085 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.290289, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.079579.

U kratkoročnim performansama, APRA se kretao +0.30% u posljednjem satu i +6.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Apraemio (APRA)

Tržišna kapitalizacija $ 15.29M$ 15.29M $ 15.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.82M$ 110.82M $ 110.82M Količina u optjecaju 138.00M 138.00M 138.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apraemio je $ 15.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APRA je 138.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.82M.