Apple Cat ($ACAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00762093$ 0.00762093 $ 0.00762093 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +2.84% Promjena cijene (7D) +11.49% Promjena cijene (7D) +11.49%

Apple Cat ($ACAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $ACATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $ACAT je $ 0.00762093, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $ACAT se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +2.84% u posljednjih 24 sata i +11.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apple Cat ($ACAT)

Tržišna kapitalizacija $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.70K$ 70.70K $ 70.70K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,359.0 999,969,359.0 999,969,359.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apple Cat je $ 70.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $ACAT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969359.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.70K.