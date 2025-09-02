Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1,052.81 $ 1,052.81 $ 1,052.81 24-satna najniža cijena $ 1,054.75 $ 1,054.75 $ 1,054.75 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1,052.81$ 1,052.81 $ 1,052.81 24-satna najviša cijena $ 1,054.75$ 1,054.75 $ 1,054.75 Najviša cijena ikada $ 1,056.44$ 1,056.44 $ 1,056.44 Najniža cijena $ 1,004.33$ 1,004.33 $ 1,004.33 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) +0.29% Promjena cijene (7D) +0.29%

Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) cijena u stvarnom vremenu je $1,053.93. Tijekom protekla 24 sata, ACREDtrgovalo je između najniže cijene $ 1,052.81 i najviše cijene $ 1,054.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ACRED je $ 1,056.44, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,004.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ACRED se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)

Tržišna kapitalizacija $ 110.92M$ 110.92M $ 110.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.92M$ 110.92M $ 110.92M Količina u optjecaju 105.34K 105.34K 105.34K Ukupna količina 105,340.313551 105,340.313551 105,340.313551

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apollo Diversified Credit Securitize Fund je $ 110.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ACRED je 105.34K, s ukupnom količinom od 105340.313551. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 110.92M.