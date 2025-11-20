APO Cijena danas

Trenutačna cijena APO (APO) danas je $ 0.150733, s promjenom od 4.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APO u USD je $ 0.150733 po APO.

APO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 147,786, s količinom u optjecaju od 980.44K APO. Tijekom posljednja 24 sata, APO trgovao je između $ 0.139431 (niska) i $ 0.151677 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.222348, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.068552.

U kratkoročnim performansama, APO se kretao -0.54% u posljednjem satu i -6.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu APO (APO)

Tržišna kapitalizacija $ 147.79K$ 147.79K $ 147.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.15M$ 30.15M $ 30.15M Količina u optjecaju 980.44K 980.44K 980.44K Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija APO je $ 147.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APO je 980.44K, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.15M.