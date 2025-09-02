Više o APM

apM Coin Logotip

apM Coin Cijena (APM)

Neuvršten

1 APM u USD cijena uživo:

-1.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena apM Coin (APM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:17:43 (UTC+8)

apM Coin (APM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.43%

-1.74%

-6.65%

-6.65%

apM Coin (APM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00254446. Tijekom protekla 24 sata, APMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252238 i najviše cijene $ 0.00259428, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APM je $ 1.066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00244691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APM se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -6.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu apM Coin (APM)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija apM Coin je $ 919.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APM je 361.88M, s ukupnom količinom od 1812500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.

apM Coin (APM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz apM Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz apM Coin u USD iznosila je $ -0.0002888427.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz apM Coin u USD iznosila je $ -0.0001884444.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz apM Coin u USD iznosila je $ -0.0003968723139799077.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.74%
30 dana$ -0.0002888427-11.35%
60 dana$ -0.0001884444-7.40%
90 dana$ -0.0003968723139799077-13.49%

Što je apM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs apM Coin (APM)

Službena web-stranica

apM Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će apM Coin (APM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših apM Coin (APM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za apM Coin.

Provjerite apM Coin predviđanje cijene sada!

APM u lokalnim valutama

apM Coin (APM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike apM Coin (APM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o APM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o apM Coin (APM)

Koliko apM Coin (APM) vrijedi danas?
Cijena APM uživo u USD je 0.00254446 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena APM u USD?
Trenutačna cijena APM u USD je $ 0.00254446. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija apM Coin?
Tržišna kapitalizacija za APM je $ 919.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za APM?
Količina u optjecaju za APM je 361.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za APM?
APM je postigao ATH cijenu od 1.066 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za APM?
APM je vidio ATL cijenu od 0.00244691 USD.
Koliki je obujam trgovanja za APM?
24-satni obujam trgovanja za APM je -- USD.
Hoće li APM još narasti ove godine?
APM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte APM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
