apM Coin (APM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00252238 $ 0.00252238 $ 0.00252238 24-satna najniža cijena $ 0.00259428 $ 0.00259428 $ 0.00259428 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00252238$ 0.00252238 $ 0.00252238 24-satna najviša cijena $ 0.00259428$ 0.00259428 $ 0.00259428 Najviša cijena ikada $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 Najniža cijena $ 0.00244691$ 0.00244691 $ 0.00244691 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) -1.74% Promjena cijene (7D) -6.65% Promjena cijene (7D) -6.65%

apM Coin (APM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00254446. Tijekom protekla 24 sata, APMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00252238 i najviše cijene $ 0.00259428, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APM je $ 1.066, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00244691.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APM se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, -1.74% u posljednjih 24 sata i -6.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu apM Coin (APM)

Tržišna kapitalizacija $ 919.39K$ 919.39K $ 919.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Količina u optjecaju 361.88M 361.88M 361.88M Ukupna količina 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0 1,812,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija apM Coin je $ 919.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APM je 361.88M, s ukupnom količinom od 1812500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.