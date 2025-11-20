APIX Cijena danas

Trenutačna cijena APIX (APIX) danas je $ 0.00003501, s promjenom od 14.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APIX u USD je $ 0.00003501 po APIX.

APIX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 342,568, s količinom u optjecaju od 9.82B APIX. Tijekom posljednja 24 sata, APIX trgovao je između $ 0.0000307 (niska) i $ 0.00003488 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00013727, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003012.

U kratkoročnim performansama, APIX se kretao +0.70% u posljednjem satu i -4.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu APIX (APIX)

Tržišna kapitalizacija $ 342.57K$ 342.57K $ 342.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 344.67K$ 344.67K $ 344.67K Količina u optjecaju 9.82B 9.82B 9.82B Ukupna količina 9,880,675,581.689505 9,880,675,581.689505 9,880,675,581.689505

Trenutačna tržišna kapitalizacija APIX je $ 342.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APIX je 9.82B, s ukupnom količinom od 9880675581.689505. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 344.67K.