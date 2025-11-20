Apillon Cijena danas

Trenutačna cijena Apillon (NCTR) danas je $ 0.00251814, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NCTR u USD je $ 0.00251814 po NCTR.

Apillon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 106,509, s količinom u optjecaju od 42.30M NCTR. Tijekom posljednja 24 sata, NCTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04553041, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00191951.

U kratkoročnim performansama, NCTR se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Apillon (NCTR)

Tržišna kapitalizacija $ 106.51K$ 106.51K $ 106.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 377.72K$ 377.72K $ 377.72K Količina u optjecaju 42.30M 42.30M 42.30M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

