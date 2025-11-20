ApexToken Cijena danas

Trenutačna cijena ApexToken (APX) danas je $ 0.00071976, s promjenom od 6.36% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APX u USD je $ 0.00071976 po APX.

ApexToken trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 747,296, s količinom u optjecaju od 1.04B APX. Tijekom posljednja 24 sata, APX trgovao je između $ 0.00071916 (niska) i $ 0.00077416 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00208163, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00069376.

U kratkoročnim performansama, APX se kretao -0.23% u posljednjem satu i -6.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ApexToken (APX)

Tržišna kapitalizacija $ 747.30K$ 747.30K $ 747.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.58M$ 21.58M $ 21.58M Količina u optjecaju 1.04B 1.04B 1.04B Ukupna količina 29,988,350,493.63529 29,988,350,493.63529 29,988,350,493.63529

