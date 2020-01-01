Apexrom (APR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Apexrom (APR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Apexrom (APR) Informacije APEXROM is actively expanding its ecosystem through continuous software development. This includes offering exclusive rewards like airdrops and in-game content for three mobile games via a Telegram mini-app. Furthermore, APEXROM supports new projects through its launchpad and is actively developing software solutions for education and e-commerce. Backed by a team with extensive experience in the crypto space, APEXROM (APR Token) has conducted thorough research and development to address key challenges within the cryptocurrency sector. Our goal is to become a major player in this space with your support. APEXROM (APR Token) emphasizes transparency and community ownership through a 90% decentralized structure. We prioritize maintaining the value of APR Token by implementing burning mechanisms and inflation prevention systems within our coin management strategy Službena web stranica: https://www.apexrom.com/ Bijela knjiga: https://www.apexrom.com/en/white-paper Kupi APR odmah!

Apexrom (APR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Apexrom (APR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.00K $ 45.00K $ 45.00K Ukupna količina: $ 969.97M $ 969.97M $ 969.97M Količina u optjecaju: $ 454.58M $ 454.58M $ 454.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 96.03K $ 96.03K $ 96.03K Povijesni maksimum: $ 0.00123536 $ 0.00123536 $ 0.00123536 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Apexrom (APR)

Apexrom (APR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Apexrom (APR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APR tokena, istražite APR cijenu tokena uživo!

APR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide APR? Naša APR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte APR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!