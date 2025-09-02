Apexrom (APR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00123536$ 0.00123536 $ 0.00123536 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +2.10% Promjena cijene (7D) +2.10%

Apexrom (APR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, APRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APR je $ 0.00123536, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +2.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apexrom (APR)

Tržišna kapitalizacija $ 22.73K$ 22.73K $ 22.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.50K$ 48.50K $ 48.50K Količina u optjecaju 454.58M 454.58M 454.58M Ukupna količina 969,970,520.0 969,970,520.0 969,970,520.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apexrom je $ 22.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APR je 454.58M, s ukupnom količinom od 969970520.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.50K.