Apex (SN1) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 4.06 24-satna najviša cijena $ 4.29 Najviša cijena ikada $ 12.58 Najniža cijena $ 4.06 Promjena cijene (1H) -0.68% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) -8.41%

Apex (SN1) cijena u stvarnom vremenu je $4.21. Tijekom protekla 24 sata, SN1trgovalo je između najniže cijene $ 4.06 i najviše cijene $ 4.29, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN1 je $ 12.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN1 se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i -8.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apex (SN1)

Tržišna kapitalizacija $ 9.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.63M Količina u optjecaju 2.29M Ukupna količina 2,286,929.637568085

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apex je $ 9.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN1 je 2.29M, s ukupnom količinom od 2286929.637568085. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.63M.