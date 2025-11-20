ApeStrategy Cijena danas

Trenutačna cijena ApeStrategy (APESTR) danas je $ 0.00173311, s promjenom od 4.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APESTR u USD je $ 0.00173311 po APESTR.

ApeStrategy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,657,090, s količinom u optjecaju od 955.16M APESTR. Tijekom posljednja 24 sata, APESTR trgovao je između $ 0.00165158 (niska) i $ 0.00185079 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0246464, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00159545.

U kratkoročnim performansama, APESTR se kretao -0.21% u posljednjem satu i -18.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ApeStrategy (APESTR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Količina u optjecaju 955.16M 955.16M 955.16M Ukupna količina 955,163,463.5963653 955,163,463.5963653 955,163,463.5963653

