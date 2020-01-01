ApeScreener (APES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ApeScreener (APES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ApeScreener (APES) Informacije ApeScreener is the Web3 Super App to Invest Smarter, Grow Faster and Profit Easier. Powered by ApeScreener Intelligence. How do you find good coins? How do you analyze them? What to buy, when to buy, when to sell, and how much? Every investor faces these questions. ApeScreener is the app that turns those questions into clear, confident decisions. Track Your Portfolio with Laser Precision Our portfolio tracker gives you full visibility over your assets: real-time PnL, risk exposure, buy/sell records, performance multiplier, etc. Discover crypto gems in a single swipe. Explore thousands of crypto projects with our Discover module. Just swipe left or right to browse project profile cards. Each card gives you the key info you need to spark your interest or skip what doesn’t fit. Do Your Own Research, Simplified DYOR just got way simpler with our Research module. We give you all the info you need about a project in one place: What is the project about and its key features.

Full token breakdown: contract safety, buy/sell taxes, tokenomics and more.

Holders Chart gives you the precise supply distribution between different holder’s categories.

Monitor real-time X (Twitter) activity, influencer signals, and social sentiment on a project. Risk Management You’ll Actually Use Automate your entries and exits using DCA (Dollar-Cost Averaging) in and out. Set derisking targets (2x, 3x, or custom) to secure profits while riding upside.

Revoke contracts and monitor wallet safety.

Rebalance your assets based on your Investor Profile.

and more. Made for All Crypto Users Whether you’re just getting started in crypto or already deep into the trenches, ApeScreener gives you everything you need to invest smarter, grow faster, and profit easier. ApeScreener - Your Genius Edge. Službena web stranica: https://apescreener.app/ Bijela knjiga: https://docs.apescreener.xyz/ Kupi APES odmah!

ApeScreener (APES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ApeScreener (APES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M Ukupna količina: $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.30M Povijesni maksimum: $ 0.167266 Povijesni minimum: $ 0.00165652 Trenutna cijena: $ 0.0129786 Saznajte više o cijeni ApeScreener (APES)

ApeScreener (APES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ApeScreener (APES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj APES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja APES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku APES tokena, istražite APES cijenu tokena uživo!

APES Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide APES? Naša APES stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte APES predviđanje cijene tokena odmah!

