ApeScreener (APES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00298422 24-satna najviša cijena $ 0.01367638 Najviša cijena ikada $ 0.167266 Najniža cijena $ 0.00165652 Promjena cijene (1H) +343.76% Promjena cijene (1D) -2.98% Promjena cijene (7D) -10.13%

ApeScreener (APES) cijena u stvarnom vremenu je $0.01324276. Tijekom protekla 24 sata, APEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00298422 i najviše cijene $ 0.01367638, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena APES je $ 0.167266, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00165652.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, APES se promijenio za +343.76% u posljednjih sat vremena, -2.98% u posljednjih 24 sata i -10.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ApeScreener (APES)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.33M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ApeScreener je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APES je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.