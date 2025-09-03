Više o AGB

Apes Go Bananas Logotip

Apes Go Bananas Cijena (AGB)

Neuvršten

1 AGB u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Apes Go Bananas (AGB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:47:26 (UTC+8)

Apes Go Bananas (AGB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.10%

+0.10%

Apes Go Bananas (AGB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AGBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Apes Go Bananas (AGB)

$ 103.04K
$ 103.04K$ 103.04K

--
----

$ 103.04K
$ 103.04K$ 103.04K

819.20T
819.20T 819.20T

819,200,000,000,000.0
819,200,000,000,000.0 819,200,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Apes Go Bananas je $ 103.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGB je 819.20T, s ukupnom količinom od 819200000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.04K.

Apes Go Bananas (AGB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Apes Go Bananas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Apes Go Bananas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Apes Go Bananas u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Apes Go Bananas u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+31.41%
60 dana$ 0+71.70%
90 dana$ 0--

Što je Apes Go Bananas (AGB)

AGB (Apes Go Bananas) is a community-driven meme coin inspired by the NFT communities of BAYC and HAPE. Our goal is to enhance liquidity and accessibility for BAYC and HAPE NFTs. With our innovative NFT prize pool concept, users have the opportunity to win exclusive collectibles by participating in AGB lotteries. We believe that meme coins should go beyond their viral nature and incorporate meaningful financial practices. With this in mind, AGB introduces an innovative concept: the NFT prize pool. By introducing this innovative mechanism, AGB creates an engaging and interactive experience for the community. It not only offers the chance to win exclusive NFTs but also supports the liquidity and growth of BAYC and HAPE.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Apes Go Bananas (AGB)

Službena web-stranica

Apes Go Bananas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Apes Go Bananas (AGB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Apes Go Bananas (AGB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Apes Go Bananas.

Provjerite Apes Go Bananas predviđanje cijene sada!

AGB u lokalnim valutama

Apes Go Bananas (AGB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Apes Go Bananas (AGB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Apes Go Bananas (AGB)

Koliko Apes Go Bananas (AGB) vrijedi danas?
Cijena AGB uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGB u USD?
Trenutačna cijena AGB u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Apes Go Bananas?
Tržišna kapitalizacija za AGB je $ 103.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGB?
Količina u optjecaju za AGB je 819.20T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGB?
AGB je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGB?
AGB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGB?
24-satni obujam trgovanja za AGB je -- USD.
Hoće li AGB još narasti ove godine?
AGB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:47:26 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.